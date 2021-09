Leicht verletzt: Unfall auf der Münchener Straße

Auf der Münchener Straße in Friedberg fährt ein Autofahrer. Als er bremst, bemerkt es der Mann hinter ihm zu spät und fährt ihm auf.

Auf der Münchener Straße in Friedberg sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Ein 45-jähriger Mazda-Fahrer fuhr gegen 15.25 Uhr stadteinwärts und bremste in Höhe des Mergenthauer Wegs.

Hinter ihm fuhr ein 18-Jähriger, der das Bremsen laut Polizei zu spät bemerkte. Mit seinem VW fuhr er dem anderen Mann auf. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 18-Jährige trug keine Verletzungen davon. Laut Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen zusammen ein Schaden von etwa 6000 Euro. (AZ)