Leseraufruf: Wie machen Sie sich den Corona-Advent schön?

Basteln, Spiele, Glühwein: Gerade in diesem Advent sind kleine Freuden wichtig. Wir möchten die schönsten Ideen unser Leserinnen und Leser veröffentlichen.

Wieder wurden die Weihnachtsmärkte abgesagt - und wieder steht uns ein Corona-Advent bevor. Eine triste Zeit muss es dennoch nicht werden. Im Dunkeln glitzern Lichterketten, der erste Schnee rieselt und bei den kalten Temperaturen wird es drinnen besonders gemütlich. Eigene Rezepte für Punsch und Glühwein, Ideen zum Basteln, kreative Dekorationen - es gibt viele Möglichkeiten, sich weihnachtliche Stimmung ins Haus zu holen. Oder in den Garten, bei einer Bratwurstsemmel und Feuerzangenbowle am Lagerfeuer. Die Friedberger Allgemeine sucht die besten vorweihnachtlichen Ideen gegen Corona-Blues.

Von Glühwein bis Weihnachtstraditionen - wir suchen Ideen

Wie ist das bei Ihnen, wie verschönern Sie sich die Zeit vor Weihnachten? Welche kleinen Bräuche und Traditionen haben Sie und Ihre Familien? Das reicht von gemeinsamen Spielen, Basteln, Dekorieren bis zum Kreieren eigener Rezepte. Vielleicht stellen Sie und Ihre Freundinnen und Freunde Weihnachtsmärkte im kleinen Rahmen nach, kochen Schupfnudeln mit Kraut, rösten Maronen und gebrannte Mandeln. Sie bauen Lebkuchenhäuser, verwandeln ihr Heim in ein leuchtendes Weihnachtsparadies oder stricken bunte Socken für die ganze Familie. Vielleicht basteln Sie auch bunte Karten zu Weihnachten oder wichteln mit Kolleginnen und Kollegen?

Was immer Ihnen den Advent verschönert - erzählen Sie uns davon. Wir möchten die Ideen und Geschichten sammeln und veröffentlichen. Viele Menschen sind auf der Suche nach Anregungen für die Adventszeit und freuen sich über Inspiration. Besonders in dieser schwierigen Corona-Zeit, in der kaum Weihnachtsstimmung aufkommen mag. Setzen Sie gemeinsam mit uns ein positives Zeichen in dieser sonst eher grauen Zeit und machen Sie mit. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten, Fotos und den Austausch mit Ihnen.

Info Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Ideen zur Adventszeit, gerne mit Foto, an redaktion@friedberger-allgemeine.de.