Lesung in Friedberg über Rassismus in der Provinz

Das große Friedberger Freundschaftsfest fällt aus. Doch zum Kulturprogramm kommt mit David Mayonga jemand, der Zeit seines Lebens angefeindet wurde.

Er ist in der bayrischen Provinz groß geworden und spricht Dialekt. David Mayonga sieht sich in erster Linie als Bayer. Dennoch wird er aufgrund seiner Hautfarbe schon am ersten Tag im Kindergarten zurückgewiesen: "Nein, ein N**** darf nicht neben mir sitzen."

Aus diesen Erfahrungen hat Mayonga ein Buch gemacht. Er stellt es beim Kulturabend im Rahmen des Friedberger Freundschaftsfestes am Freitag, 9. Juli, ab 19. 30 Uhr im Divano im Friedberger Pfarrzentrum vor.

Freundschaftsfest in Friedberg 2021 fällt aus

Das große Freundschaftsfest, das katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie die muslimische Ditib-Gemeinde sonst jedes Jahr feiern, muss ausfallen, weil Büfett und Begegnung unter den geltenden Corona-Regeln nicht machbar sind, wie die Organisatoren mitteilen.

Auf die Lesung wollte man nicht verzichten. Sie hat das gerade nicht nur im Zusammenhang mit Symbolakten während der Fußball-EM viel diskutierte Thema Rassismus zum Inhalt. Bei trockenem Wetter findet die Veranstaltung im Freien (zwischen St. Jakob und dem Pfarrzentrum) mit maximal 200 Gästen statt. Bei schlechtem Wetter im Pfarrzentrum mit coronabedingt nur 86 Gästen. 86 Tickets für je zehn Euro gibt es also bereits im Vorverkauf im Divano, dem evangelischen Pfarramt und bei Schreibwaren Gerblinger. Bei schönem Wetter werden an der Abendkasse jedoch noch einmal über 110 Tickets verkauft.

David Mayonga ist Autor und Musiker

David Mayonga, geboren 1981 in München und auch bekannt als Roger Rekless, ist als Musiker und Produzent überwiegend in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Für den Bayerischen Rundfunk moderiert er auf Puls und Bayern 3. Zudem arbeitet der studierte Sozialpädagoge in der Jugendarbeit.

Seit seiner Kindheit begleiten Mayonga rassistische Anfeindungen. Die Polizei durchsucht sein Auto, beim Einkaufen wird er mit "Was du wollen?" begrüßt. In seinem Buch "Ein N*** darf nicht neben mir sitzen" gibt er einen Einblick, warum Menschen solch eine Angst vor dem Anderssein haben. Angereichert mit vielen persönlichen Erlebnissen ist das Buch ein Appell gegen Angst und Vorverurteilung und für eine Gesellschaft, in der wir Menschen danach beurteilen, wer sie sind und nicht, wie sie aussehen. Das fängt bei der Schreibweise an: In der zweiten Auflage wurde der rassistische Begriff im Titel gestrichen - auch wenn er immer noch sichtbar ist.