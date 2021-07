Lkw rammt Pfosten: Fahrer schaut und fährt weiter

Eine Zeugin beobachtet, wie ein Lkw in Friedberg gegen einen Pfosten fährt und ihn beschädigt. Der Mann fährt aber einfach weiter. Die Polizei kann ihn finden.

Ein Lastkraftwagenfahrer hat am Donnerstag in Friedberg eine Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine Frau gegen 7.30 Uhr beobachten, wie das Ganze geschah. Der Mann fuhr auf der Haagstraße in Höhe der Wintergasse und beschädigte mit seinem MAN-Lkw einen Pfosten am Straßenrand. Laut Aussage der Frau stieg der Fahrer aus und begutachtete den Schaden.

Unfallfahrer wird in der Nähe der Polizeidienststelle gefunden

Dann fuhr er weiter und die Zeugin rief die Friedberger Polizei hinzu. In der Nähe ihrer Dienststelle konnten die Polizisten das Fahrzeug finden. Es wurde gerade abgeladen. Nun wird gegen den 52-jährigen Fahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 2000 Euro. (AZ)