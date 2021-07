Friedberg

Lucy van Kuhl singt im Schloss über die Gesichter der Liebe

Plus Die Liedermacherin und Kabarettistin wirft beim Konzert in Friedberg gemeinsam mit der Es-Chord-Band einen Blick auf Romantik, Alltag und die fiese Seite der Ehe.

Von Edigna Menhard

Ein Abend ganz im Zeichen der Liebe – das versprach das Programm von Lucy van Kuhl und der Es-Chord-Band im Friedberger Schloss. Doch wer von der Liedermacherin und Musikkabarettistin schnulzige Schlager erwartete, war hier falsch. Die Künstlerin am Klavier sprach und sang - musikalisch unterstützt von Lorenzo Riessler am Schlagzeug und Nenad Uskokovic am Violoncello - über alle Facetten der Liebe, über die fiesen ebenso wie über die gefühlvollen Seiten.

