Mädchen stehlen Schmuck und Kosmetik aus Drogerie in Friedberg

Zwei Zwölfjährige werden in Friedberg beim Ladendiebstahl erwischt. Eine Drogerie-Mitarbeiterin hat sie beobachtet.

Aus einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße in Friedberg haben zwei zwölfjährige Mädchen Waren gestohlen. Laut Polizei wurden die beiden am Mittwoch gegen 15.15 Uhr von einer Angestellten erwischt. Ein Mädchen stahl Kosmetik mit einem Wert im oberen einstelligen Bereich. Das andere nahm Modeschmuck, der Wert lag im unteren zweistelligen Bereich. Nachdem die Polizei eine Anzeige gegen sie aufgenommen hatte, wurden die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)