Mann übersieht Kleintransporter: 18.000 Euro Schaden

Auf der Lechhauser Straße in Friedberg sind ein Kleintransporter und ein Auto in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizei wollte der 80-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 16.35 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße fahren und sah dabei den Kleintransporter nicht. Dessen 44 Jahre alter Fahrer war schon auf der Lechhauser Straße und kam von links. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand. Niemand wurde verletzt. Der Mercedes des 80-Jährigen war so kaputt, dass er abgeschleppt werden musste. (AZ)