Manu Mahl ist wieder da mit einem besonderen Konzept

Manuela Mahl freut sich auf regen Besuch in Manus Genusswelt in Friedberg.

Plus Manuela Mahl feiert die Neueröffnung ihrer Manus Genusswelt am 27. November. Mit dabei hat sie feine Spezialitäten und ein besonderes Veranstaltungskonzept.

Von Sina Nachtrub

Weine von befreundeten Weingütern, Weinessige vom Doktorenhof in Venningen, Öle aus Italien, Zirbenkissen aus Südtirol und viele weitere handverlesene Produkte gibt es bald in Manus Genusswelt zu kaufen. Viele haben die Geschäftsfrau Manuela Mahl in Friedberg vermisst, nun ist sie wieder da mit einem besonderen Konzept, das Feinkost, Gastronomie und Veranstaltungen verbindet.

