Martinimarkt in Friedberg kommt bei Besuchern gut an

Plus Der erste verkaufsoffene Sonntag nach langer Corona-Pause ist rege frequentiert. Nach dem namensgebenden Gebäck für das Plätzlefest suchen die meisten jedoch vergebens.

Viele Stimmen sprechen durcheinander, im Hintergrund ist die leise Musik eines Kinderkarussells zu hören und es duftet nach frisch gebratenen Bratwürstchen. Rund ein Dutzend Marktbesucher stehen vor einer großen Imbiss-Bude, während ein kleines Mädchen mit strahlenden Augen seine Schupfnudeln bereits verschlingt. Nur ein paar Meter entfernt versuchen Händler mit Gürteln und Handtaschen ihr Glück: Am Sonntag fand in der Friedberger Altstadt der Martinimarkt mit Plätzlefest statt. Wie der Markt verlief und warum es auch abseits von Corona Kritik gab.