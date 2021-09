Friedberg

12:00 Uhr

Mehr Platz für Dauerparker in der Garage Ost in Friedberg

Plus Bewerber für einen Dauerparkplatz in der Friedberger Innenstadt haben jetzt gute Aussichten. An der Bauernbräustraße bleibt die Zahl der Parkausweise gleich.

Von Thomas Goßner

In der Garage Ost unter der Friedberger Ludwigstraße dürfen künftig mehr Dauerparker stehen. Statt 90 können die Stadtwerke 115 Parkausweise für Pkw ausgeben, dazu zwei für Motorräder. In der Garage West an der Bauernbräustraße bleibt die Zahl auf 50 beschränkt. Dem stimmte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zu.

