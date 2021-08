Friedberg, Mering

vor 23 Min.

"Das war unbeschreiblich": So erleben Helfer die Hochwasser-Katastrophe

Plus Zerstörung, Schlamm aber auch viel Hilfsbereitschaft: Was vier Helfer des Roten Kreuzes aus Mering und Friedberg im Hochwasser-Katastrophengebiet im Kreis Ahrweiler erlebten.

Von Eva Weizenegger

Die Einsatzkräfte der BRK-Bereitschaften Mering und Friedberg sind Teil des Hilfeleistungskontingents aus Schwaben. "Sie unterstützen dort die Sanitäts- und Rettungskräfte", schildert Daniel Stöckl. Er ist stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des BRK Aichach-Friedberg und hatte innerhalb von zwei Tagen sämtliche Bereitschaften im Kreis durchtelefoniert, um ehrenamtliche Helfer für den Einsatz in Rheinland-Pfalz zu gewinnen. "Ich bin froh, dass wir in so kurzer Zeit Helfer zur Verfügung stellen konnten", sagt Stöckl. Die vier Männer aus Friedberg und Mering machten sich mit zwei Krankenwagen auf den Weg, um in den Orten Dernau, Rech und Marienthal Verletzte zu versorgen. "Das Bild, das sich auch nach dem Rückzug des Hochwassers für unsere Helfer bot, ist unbeschreiblich", schildert Stöckl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen