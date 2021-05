Friedberg

vor 19 Min.

Millionenprojekt: So sehen die 67 Sozialwohnungen in Friedberg aus

67 geförderte Sozialwohnungen sind in Friedberg jetzt bezugsfertig - davon 39 in der Afrastraße und 28 in der Georg-Fendt-Straße.

Plus In Friedberg sind nun 67 Sozialwohnungen bezugsfertig. Insgesamt kostet das Großprojekt 21 Millionen. Wie die Wohnungen aussehen und wer einziehen darf.

Von Sabine Roth

Schwabens größtes Bauprojekt im Kommunalen Wohnbauförderprogramm des Freistaats ist fertig. Insgesamt sind 67 Sozialwohnungen entstanden - davon 39 in der Afrastraße 40 und 28 in der Georg-Fendt-Straße 1. Rund 180 Mieter sollen hier schon bald ein neues Zuhause finden. Rund 21 Millionen Euro nahm die Stadt Friedberg in die Hand. Es sind noch Wohnungen frei - und so sehen sie aus.

Themen folgen