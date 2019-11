vor 19 Min.

Friedberg: Mit David Göttler auf das Dach der Welt

David Göttler berichtet bei einer Multimediashow in Friedberg von seinen Abenteuern am Berg.

Der Höhenbergsteiger David Göttler berichtet in Friedberg bei Sport Förg über seine Expeditionen – wir verlosen Freikarten.

David Göttler ist einer der besten Höhenbergsteiger Deutschlands. Der langjährige Expeditionspartner von Gerlinde Kaltenbrunner stand in seiner Karriere bereits auf fünf 8000ern – Gasherbrum II, Broad Peak, Dhaulagiri, Lhotse und Makalu. Am Freitag, 8. November, um 19 Uhr kommt er zu Sport Förg nach Friedberg – und wir verlosen dafür Freikarten.

„Das Bergsteigen ist für mich weit mehr als ein Hobby“, sagt der gebürtige Starnberger: „Es ist mein leben, meine Leidenschaft, stets präsent.“ Der staatlich geprüfte Berg- und Skiführer schätzt das Abenteuer ebenso wie die Freundschaft, der man am Berg intensiv begegnet. Auch als Vortragsredner hat sich Göttler einen Namen gemacht

David Göttler erzählt in Friedberg von seinen Berg-Abenteuern

In seinem Multimediavortrag „Umkehr zum Erfolg“ erzählt David Göttler von den unterschiedlichsten Momenten des Umkehrens auf seinen Expeditionen. Diese Momente definieren Scheitern und Erfolg und auch David selber. Wie geht er damit um, wie bereitet er sich auf die Expeditionen vor und auch auf den Moment des Umkehrens. Er gibt aber auch gleichzeitig einen Einblick in das aktuelle Geschehen an den hohen Bergen der Welt und gibt Antworten zu Fragen: Wie schaut es aus am Everest oder findet man noch Einsamkeit an den 8000ern? Göttler nimmt sein Publikum mit auf eine spannende Reise in die dünne Luft der 8000er Everest, Shishapangma und Makalu.

Wir verlosen für diese Veranstaltung dreimal zwei Tickets unter allen Lesern, die uns bis Mittwoch, 6. November, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Kennwort „David Göttler“ senden. Unsere Adresse: redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden benachrichtigt.

