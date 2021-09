Mit Schwester Gertrud starb eine der letzten Schulschwestern

Plus Schwester Gertrud Klimek war eine der letzten Schulschwestern an der Friedberger Grundschule. Nach kurzer schwerer Krankheit ist sie nun mit 81 Jahren gestorben.

Viele Friedbergerinnen und Friedberger werden sich noch an Schwester Gertrud Klimek erinnern: Viele Jahre unterrichtete sie an der Grund- und Hauptschule Friedberg. Nun ist sie, die eine der letzten traditionsreichen Schulschwestern Friedbergs war, im Alter von 81 Jahren gestorben.