Mittelschule Friedberg: Ein Abschluss unter besonders schweren Bedingungen

Die Mittelschule in Friedberg hat ihre Abschlussklassen entlassen. Das Ende ihrer Schullaufbahn mussten die Jugendlichen im sehr kleinen Rahmen feiern. Wie Prüfungen und Zeugnistag in der Pandemie gelaufen sind.

An der Friedberger Mittelschule haben in diesem Jahr 114 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss gemacht. Dabei waren sie, trotz aller Wirren in der Corona-Pandemie, genauso gut wie die Jahrgänge vor ihnen. Ihre Zeugnisse haben die Jugendlichen in der Mensa bekommen, ihre Eltern konnten nicht dabei sein. Weil es Corona-Fälle an der Schule gab, habe man kein Risiko eingehen wollen, erklärt Schulleiterin Carmen Audilet. Die Fälle könnten in Zusammenhang mit der Klassenfahrt einer achten Klasse stehen, allerdings hatten die Jugendlichen auch außerhalb der Schule viele Treffen.

Wegen Corona: Zeugnisvergabe in Friedberg in abgespeckter Version

Trotzdem wollten die Lehrerinnen und Lehrer aber die Feierlichkeiten nicht verschieben: "Was ist eine Abschlussfeier, wenn der neue Lebensabschnitt schon angefangen hat?" Audilet hob in ihrer Rede bei der Zeugnisverleihung an die 10 V die besonderen Schwierigkeiten hervor, unter denen die Jugendlichen lernen mussten. Sie haben nicht nur die Pandemie erlebt, die Klasse musste auch einen Lehrerwechsel hinnehmen, weil ihre Klassenleiterin schwanger wurde. Auch von ihr und ihren Vertretern gab es viele warme und lobende Worte an die Jugendlichen. Sowie die Einladung, zusammen in den Biergarten zu gehen. Außerdem richtete die Schulleiterin allen Grüße vom Elternbeirat, dem Staatlichen Schulamt und vom Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann aus. Normalerweise wären all diese Leute zu den Jugendlichen in die Max-Kreitmayr-Halle gekommen, wo sie mit 600 Gästen ihren Abschluss gefeiert und Ehrungen verteilt hätten.

Mit einem Hygienekonzept feierten die Schülerinnen und Schüler abwechselnd in der Halle oder der Mensa. Vorher mussten alle einen Schnelltest machen und die Räumlichkeiten wurden nach jeder Zeugnisverleihung für 30 Minuten gelüftet.

Die Prüfungen an der Mittelschule in Friedberg waren nicht so schlimm wie gedacht

Das beste Zeugnis hatte Valerie Brix. Die 16-Jährige hat einen Schnitt von 1,22 erreicht und gehört damit zu den zwei besten Schülerinnen und Schülern, die an der Friedberger Mittelschule die Mittlere Reife gemacht haben. Sie erzählt, dass das Lernen über Microsoft Teams gut funktioniert habe. Schwieriger war, dass der persönliche Kontakt zu den anderen Jugendlichen und den Lehrern gefehlt hat. Sie sagt, dass sie durch die Zeit im Online-Unterricht aber auch gelernt habe, ihren Alltag selbst zu planen. Sie hat Listen geschrieben und konnte sich selbst organisieren. "Alle wieder zu sehen, war auf jeden Fall schön. Es war ein bisschen wie am ersten Schultag", sagt Brix.

Valeria Brix ist eine der beiden besten Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Friedberg. Foto: Marlene Volkmann

Nach den Ferien geht sie auf die FOS, um das Abitur zu machen. Danach will sie "schauen, was geht." An der neuen Schule wird Brix den Wirtschaftszweig besuchen. Neben der Freude über ihren Abschluss hat sie sich vorgenommen, in den Ferien schon für die neue Schule zu lernen. An der Vorbereitungsklasse wird sie nämlich nicht teilnehmen.

Die Einser-Schülerin mag besonders gerne Mathe, Technik, Religion und Sport. Sie hatte sich schon vorgenommen, auf ihrem Abschlusszeugnis einen Einser-Schnitt zu erreichen. Dass es dann sogar eine 1,22 geworden ist, hat sie auch überrascht. Vor den Prüfungen in den sprachlichen Fächern hatte sie vorher am meisten Angst. "So viel Überraschendes war nicht dabei", sagt sie aber über die Examen. Nach dem Letzten hat sie sich einfach nur hingesetzt, Serien geschaut und nicht mehr an den Abschluss gedacht.

Die Hälfte der Jugendlichen beginnt eine Lehre

Auf der FOS wird sie nicht die Einzige von der Mittelschule sein: 16 Jugendliche gehen insgesamt von ihrer Schule dorthin, sagt Audilet. 56 machen eine Lehre, manche wiederholen die neunte oder zehnte Klasse, andere besuchen berufsvorbereitende Maßnahmen oder gehen auf andere Schulen.

Von der Mittelschule haben acht Jugendliche die Praxisklasse abgeschlossen, 44 haben den Qualifizierenden Abschluss gemacht und 62 die Mittlere Reife erworben. Ihnen allen gab die Schulleiterin am Mittwoch mit: "Ihr dürft und müsst wahnsinnig stolz sein, was ihr geschafft habt." Jetzt sollten die Jugendlichen den Sommer genießen. Sie mahnte aber an, dass sie manchmal kämpfen müssen.