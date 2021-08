Mittleren Reife: Der letzte Tanz an der Konradin-Realschule in Friedberg

Plus 140 Schülerinnen und Schüler sind in der Konradin-Realschule zur Mittleren Reife angetreten. Alle haben die Prüfungen bestanden. Davon hatten 40 sogar eine Eins vor dem Komma.

Die Besten des Jahrganges 2021 an der Konradin-Realschule Friedberg wurden bei der offiziellen Verabschiedung besonders geehrt.„Das ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Es ist eine Leistung Eurer Familie und Eurer Freunde, die Euch im privaten Umfeld unterstützt haben und es ist ein Verdienst Eurer Lehrkräfte, die Euch unterrichtet und begleitet haben“, so Schulleiterin Daniela Walther. Aufgrund von fünf Abschlussklassen und den Corona-Bestimmungen wurde die Feier zweimal hintereinander abgehalten.