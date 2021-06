Friedberg

vor 33 Min.

Museum im Friedberger Schloss ist ein Geheimtipp nach dem Lockdown

Das Museum im Wittelsbacher Schloss von Friedberg ist nach dem Lockdwon wieder geöffnet. Die Menschen nehmen das Angebot begeistert an. Hier Jan Carlo Pando und Kim Bayer aus Augsburg am Stadtmodell.

Plus Die Zeit ist (museums-)reif: Das Museum im Friedberger Schloss zieht nach dem Lockdown viele Familien an. Auswärtige Gäste sind überrascht, was es zu bieten hat.

Von Michael Eichhammer

Der Lockdown war für die Belegschaft des Friedberger Schloss-Museums eine harte Zeit. Kurator Jörg Adam sagt: "Es war bedrückend, durch das zugesperrte, dunkle Museum zu gehen oder keine Stimmen von Besuchern im Schlosshof zu hören. Das ist zum Glück Vergangenheit. Seit der Wiedereröffnung zieht die Ausstellung mit ihrem spannenden Schwerpunkt auf dem Uhrmacherhandwerk, der romantischen Café-Terrasse und dem Kinderprogramm überdurchschnittlich viele Gäste an; nicht einmal Corona-Tests sind aktuell nötig. Vor allem Auswärtige sind überrascht, was Museum und Stadt zu bieten haben.

Themen folgen