vor 47 Min.

Friedberg: Musik, Böller und viel Alkohol bei FOS-Feier

Die Schüler der FOS Friedberg feierten am Freitag stellenweise etwas zu ausgelasse. Es gab drei Polizeieinsätze am Friedberger see.

Die Abschlussfeier der FOS am Friedberger See ist teilweise aus dem Ruder gelaufen: Die Polizei rückte unter anderem wegen lauter Musik und einem Böllerwurf an.

Am Wochenende feierten die Abiturienten der FOS Friedberg ihre traditionelle Abschlussfeier am Friedberger See. Dabei musste die Polizei trotz eingesetzter Sicherheitskräfte mehrfach anrücken.

Gegen 14 Uhr beklagten sich Anwohner über überlaute Musik, die vom nördlichen Parkplatz kam. Dort stellte die Streife eine Gruppe junger Erwachsener fest, die mit einem dröhnenden Lautsprecher die Gegend beschallten. Nach Belehrung waren sie einsichtig.

Freitag um 16.30 Uhr machte ein 17-jähriger Abiturient seiner Freude ausgelassen Luft, in dem er einen Böller auf die Liegewiese warf. Die Feiernden erschraken sich gehörig, verletzt wurde aber niemand. Ein Security-Mitarbeiter stellte den Übeltäter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Streife fest. Er hatte keine weiteren Böller bei sich, musste das Fest verlassen und bekommt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.

Gegen 20 Uhr stellte eine Streife einen 19-jährigen fest, der in seinem Toyota lag. Bei der Frage nach seinem Befinden stellte sich heraus, dass er mit knapp 2 Promille alkoholisiert war. Damit er nicht betrunken mit seinem Auto wegfährt, wurden die Schlüssel sichergestellt. Um 22 Uhr verließen die Partygänger die Liegewiese und es kehrte Ruhe ein. (tril)



