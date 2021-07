Friedberg

vor 47 Min.

Musik, Party, Biergarten: Kulturkneipe am Friedberger See will im Frühling starten

Plus Einen Begegnungsort mit "Live-Kneipe" will der Augsburger Kulturpark West in dem Kreativzentrum beim Friedberger See bieten. Wie sind die nächsten Schritte?

Von Ute Krogull

Räume für Musik, Lesungen und Workshops sind in Friedberg Mangelware. Der Kulturpark West will diese Lücke ein Stück weit schließen. Seit fünf Jahren laufen Gespräche mit der Stadt - nun steht das Vorhaben endlich vor der Realisierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen