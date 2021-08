Musiker freuen sich auf ein Wiedersehen mit Friedberg

Das Programm des Friedberger Musiksommers 2021 beginnt mit Jazz. Bandleader Thomas Zoller erzählt, was das Publikum in der Rothenberghalle dabei erwartet.

Nach zweijähriger Pause endlich wieder mit großer Jazzbesetzung in Friedberg - wie fühlen Sie sich?

Thomas Zoller: Das ist etwas ganz Besonderes, es geht weiter mit diesem weit über die Region hinaus bekannten Festival, und wir können wieder dabei sein und zur Freude an der Musik beitragen. Musik will gehört und gespielt sein, ich fühle die Verbundenheit von Publikum und Musikern; die Verbindung der Musiker untereinander.

Wie geht es den Musikern? Wie haben diese die Phase der Pandemie überstanden?

Zoller: Wenn etwas fehlt, bemerkt man den kulturellen und gesellschaftlichen Wert, ganz zu schweigen von den nötigen Überlebensstrategien der Musiker! Fast alle Musikschaffenden hat die Pandemie schwer zugesetzt, vor allem den freischaffenden. Die staatliche Hilfe war sicher auch nicht selbstverständlich, aber die Initiative der Bürger für Friedberg, des Freundeskreises und der Sponsoren für "ihre" Musiker war eine wunderbare Idee. Sie betraf nicht nur die finanziellen Aspekte des Überlebens, sondern ist auch eine großartige Geste der Verbundenheit, ja Freundschaft, die für uns Musiker ungewöhnlich war und direkt im Herzen ankam. Danke! Das Praktizieren am Instrument hat uns auch durch die Pandemie begleitet, aber das gemeinsame Musizieren ist durch nichts zu ersetzen! Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Friedberg!

Maßgeschneiderte Jazz-Arrangements für Friedberg

Was erwartet die treuen Jazzfans dieses Mal?

Zoller: Dieses Jahr gibt es komplett neue Arrangements von Klassikern des Swing und Jazz wie zum Beispiel Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong sowie Stücke aus dem Blues-, Chanson- und Hard-Bop-Bereich. Alle Arrangements wurden im Jazz und Swingstil speziell für diese Besetzung, dem Friedberg All Star Tentett, geschrieben. Es hat große Freude bereitet, die Stücke maßgeschneidert zu erstellen, auch für die Solisten wie Norbert Nagel, Claus Reichstaller, Tal Balshai und Michael Griener und die anderen großartigen Kollegen.

Aufgrund der Vorschriften sind ja in der Halle nicht so viele Besucher zugelassen wie gewohnt - deshalb spielen Sie gleich zweimal …

Zoller: Das ist dann doppeltes Vergnügen, wir haben noch nie das Programm zweimal hintereinander gespielt, eine gern angenommene Herausforderung. Und der Friedberger Musiksommer hat auch finanziell noch etwas draufgelegt!

Friedberg bietet familiäre Atmosphäre und ein fachkundiges Publikum

Worauf freuen Sie sich vor allem, wenn Sie wieder in Friedberg spielen dürfen?

Zoller: Immer wieder diese familiäre Atmosphäre zu erleben, die es uns erlaubt, sich in extrem kurzer Probenzeit auf die Musik zu konzentrieren; das fachkundige und begeisternde Publikum zu erleben, wenn wir die Gelegenheit haben, besondere und exklusive Musik zum Klingen zu bringen. (AZ)

Die Jazzkonzerte im Rahmen des Friedberger Musiksommers finden am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. September, jeweils um 20.30 Uhr in der Rothenberghalle bei der Konradin-Realschule statt. Karten gibt es unter 0821/609299 oder per E-Mail an info@friedberger-musiksommer.de.

Weitere Konzerte:

Freitag, 3. September: 19.30 Uhr, Ein Abend deutscher Romantik

Samstag, 4. September: 15 Uhr Kinderkonzert; 19.30 Uhr, Festkonzert

Sonntag, 5. September: 11 Uhr Matinee.

Alle Infos unter www.friedberger-musiksommer.de.

Prof. Thomas Zoller (Baritonsaxofonist und Arrangeur) zählt "zu den bedeutendsten zeitgenössischen Musikschaffenden Europas", kommentierte die Fachpresse, und er gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene. Seinem unermüdlichen Engagement ist es zu verdanken, dass Friedberg seit vielen Jahren zum Auftakt des Musiksommers ein hochkarätiges Jazzkonzert erleben darf. Für das Gastspiel in Friedberg hat er auch dieses Jahr viele neue Arrangements geschrieben. Von 1994 bis 2008 unterrichtete Zoller am Richard-Strauss-Konservatorium, anschließend als Professor für Komposition/Arrangieren an der Hochschule für Musik in Dresden.