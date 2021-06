Friedberg

vor 49 Min.

Musiker trotzen dem Unwetter bei der Fête de la Musique in Friedberg

Plus 18 Bands und Musiker nehmen am Montagabend an der Fête de la Musique teil. An acht Standorten ist Musik aus diversen Stilrichtungen zu hören. Obwohl im Verlauf des Abends Gewitter aufkommen, läuft das Fest bis zum Ende.

Von Tatjana Tiefenthal und Marlene Volkmann

Bei Sonnenschein und heißen Temperaturen begann die Fête de la Musique in der Friedberger Innenstadt. Sie stand unter dem Motto: "Nous sommes de retour – wir sind zurück". Zum sechsten Mal erklang in der gesamten Altstadt Musik, das Fest gibt es schon seit 2015 in Friedberg. Doch gegen 19 Uhr kamen Gewitterwolken auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

