Friedberg

14:21 Uhr

Mutwillig: Unbekannte werfen Flaschen an Friedberger Mittelschule

Ein Garagenfenster an der Friedberger Mittelschule wurde mit Flaschenwürfen beschädigt.

An der Mittelschule in Friedberg werfen Unbekannte am Wochenende Flaschen. Dabei wird auch ein Fenster demoliert. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Von Marlene Volkmann

Unbekannte haben ein Garagenfenster an der Friedberger Mittelschule an der Aichacher Straße beschädigt. Laut Polizei wurden in der Zeit von Freitag, 8 Uhr, und Montag, 8 Uhr, Flaschen gegen das Fenster geschleudert. In der Meldung der Polizei ist von einer mutwilligen Beschädigung die Rede. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

