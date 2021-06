Friedberg

vor 24 Min.

Nach Schlägerei: Ruhe am Friedberger See, Krach im Stadtrat

Der Friedberger See war am Donnerstag zwar gut besucht, die Gäste waren aber friedlich.

Plus Als Folge der Schlägerei vom Dienstag hat die Stadt am Donnerstag Bauzäune am Friedberger See aufgestellt. Die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus.

Nach der Massenschlägerei am Friedberger See vom Dienstag dieser Woche hat die Stadt dort jetzt Bauzäune aufgestellt, um den Zugang zu kontrollieren. In der Folge ging es am Donnerstagabend recht ruhig zu - anders als im Stadtrat, wo es wegen des verschärften Sicherheitskonzepts zu kontroversen Wortwechseln kam.

