Friedberg

18:33 Uhr

Nachverdichtung: Neu bauen in Friedberg bringt Konflikte

Plus Neubauprojekte und Nachverdichtung sollen Wohnraum in Friedberg schaffen. Doch zwei Beispiele in Rederzhausen und Friedberg-Süd zeigen die Probleme.

Von Ute Krogull

Große Grundstücke in Friedberg-Süd weckten schon mehrfach den Wunsch, dort weitere oder größere Bauten in Lücken zu setzen. Da der Stadtteil eine differenzierte Siedlungsstruktur von Einzel- über Reihenhäuser bis zu Wohnblocks aufweist, will die Stadt diese Bestrebungen mit einem Bebauungsplan regeln und erließ dazu erst einmal eine Veränderungssperre. Hier drohen ebenso Konflikte (just am Tag der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses flatterte ein Anwaltsschreiben herein) wie in Rederzhausen. Hier soll am Ortseingang ein Neubaugebiet entstehen - nicht zur Freude vieler Menschen im Dorf. Eine Bürgerinitiative hatte eine Änderung des Planungsverfahrens beantragt, weil man sich erhoffte, so besser Gehör zu finden. Das scheiterte aber.

