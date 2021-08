Friedberg

06:18 Uhr

Neubauprojekt in Wulfertshausen führt in Friedberg zu Streit

In der Senke zwischen Kirchstraße und ehemaliger Kreisstraße AIC 25 in Wulfertshausen sollen drei neue Häuser entstehen. Das sorgt für kontoverse Diskussionen im Planungsausschuss des Stadtrats.

Plus Am südlichen Ortsrand von Wulfertshausen gibt es Pläne für eine Bebauung. Die Gegner unterliegen in der Abstimmung, lassen aber nicht locker.

Von Thomas Goßner

Es geht nur um drei Häuser am Ortsrand von Wulfertshausen, doch darüber redeten sich die Mitglieder des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses so richtig in Rage. Jetzt wollen die bei der Abstimmung unterlegenen Ausschussmitglieder das Thema sogar noch im Stadtrat überprüfen lassen.

