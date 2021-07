Friedberg

Neue Hausordnung am Friedberger See: So reagieren Badegäste und Anwohner

Im Sommer ist am Friedberger See einiges los. Aufgrund der Zunahme der Besucher sind allerdings einige Dinge zu beachten.

Plus Seit etwas mehr als einem Monat gibt es am Friedberger See eine Hausordnung. Was jetzt alles verboten ist und wie Badegäste und Anwohner reagieren.

Von Sebastian Richly

Stand-Up-Paddling, Gassi gehen mit dem Hund und sich nach 22 Uhr am Friedberger See aufhalten - das alles ist nicht erlaubt. Seit rund einem Monat gilt eine Hausordnung, die das Verhalten rund um den beliebten Badesee regelt. Viele Verbote gab es aber auch schon vorher. Warum die Stadt zu dieser Maßnahme greift und was die Badegäste ärgert.

