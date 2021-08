Friedberg

vor 49 Min.

Neue Technikerschule geht in Friedberg an den Start

Die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Friedberg werden erweitert. Im September geht dort die Staatliche Technikerschule an den Start.

Plus Ab September kann man sich am Berufsschulzentrum in Maschinenbautechnik weiterbilden lassen. Die Schulleiterin rechnet mit einem Boom.

Von Edigna Menhard

Friedberg bekommt eine neue Schule: Sie ist am Berufsschulzentrum angesiedelt. Ab September können sich Schüler und Schülerinnen dort zu Staatlich geprüften Maschinenbautechnikern weiterbilden lassen. Der Andrang hält sich in Grenzen. Doch die Schulleiterin ist sicher, dass sich das sehr bald ändern wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen