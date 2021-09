Friedberg

18:30 Uhr

Neues Baugebiet in Friedberg-Süd rückt in weite Ferne

Plus Neues Bauland in Friedberg-Süd könnte es erst in zehn bis 15 Jahre geben - wenn es überhaupt kommt. Der Bürgermeister will das Thema ohnehin nur unter einer Voraussetzung anpacken.

Von Thomas Goßner

Eine Projektgruppe des Stadtrats soll sich um die Entwicklung des Neubaugebiets Friedberg-Süd kümmern - eigentlich. Doch bereits seit 2018 hat das Gremium nicht mehr getagt. Auch ein Antrag der CSU-Fraktion vom Januar 2021, die Projektgruppe endlich wieder einzuberufen, blieb acht Monate lang unbehandelt, bis Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) jetzt dem Stadtrat ein umfangreiches Konvolut vorlegte. Doch auch diesmal ging es keinen Millimeter voran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen