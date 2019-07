vor 31 Min.

Friedberg: Neues zu Unfall auf AIC 25

Bei Friedberg war am Freitag ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am Freitag krachte es auf der AIC 25 bei Stätzling in Richtung Friedberg. Es bildete sich ein Stau. Nun nennt die Polizei Details zum Unfall.

Am frühen Freitagnachmittag landete auf der AIC 25 nach einem Unfall auf der Strecke zwischen dem Stadtteil Stätzling und der Innenstadt ein Rettungshubschrauber.

Stau nach Unfall auf AIC 25 bei Friedberg

Am Freitag teilte die Polizei Friedberg auf Anfrage mit, sie könne schwere Personenschäden ausschließen. Autofahrer mussten durch eine Sperrung längere Verzögerungen in Kauf nehmen. Nun gibt es Details:

Demnach befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat die AIC 25. Als vor ihm der Verkehr zu stocken begann, lenkte er nach links in Richtung Fahrbahnmitte. Ein 34-jähriger Motorradfahrer, der sich hinter dem Pkw befand, wollte in diesem Moment zum Überholen ansetzten. Allerdings brach der Motorradfahrer sein Überholmanöver ab, als er die Situation erkannte.

Motorradfahrer in die Uniklinik Augsburg gebracht

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw, so dass der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Durch den Sturz brach sich der Motorradfahrer die Schulter und musste in die Universitätsklinik Augsburg gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein erheblicher Sachschaden. (tril, kru)

