Friedberg

27.10.2021

Öffentliches Netz: Friedberg setzt auf das eigene WLAN

BayernWLAN bietet im Freistaat rund 15.000 Hotspots an - Friedberg will die Versorgung jedoch weiterhin in eigener Hand behalten.

Plus Der Friedberger Stadtrat will kein gefördertes BayernWLAN vom Freistaat. Stattdessen geht die Stadt einen eigenen Weg. Wie der kostenlose Internetzugang genutzt wird.

Von Thomas Goßner

Wie kann die WLAN-Versorgung in Friedberg verbessert werden? An dieser Frage schieden sich im Stadtrat die Geister. Die CSU/FDP-Fraktion unterlag mit ihrem Antrag, dazu das vom Freistaat geförderte Modell BayernWLAN in Anspruch zu nehmen. Warum die Mehrheit von SPD, Grünen, Parteifreien Bürgern und Freien Wählern darauf setzt, dass die Stadt diese Aufgabe weiterhin selbst übernimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen