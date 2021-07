Friedberg

06:00 Uhr

Ortstermin: Für den Oberen Dorfweg in Wulfertshausen ist keine Lösung in Sicht

Plus Dicke Luft in Wulfertshausen: Im Oberen Dorfweg darf nicht mehr geparkt werden. Die Anwohner wünschen sich einen Umbau der Straße.

Von Marlene Volkmann

In Wulfertshausen haben sich Bürger, Vertreter der Stadtverwaltung und des Landratsamts zu einem Termin am Oberen Dorfweg getroffen. Denn in der Straße gibt es Probleme, die sich nicht so einfach lösen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen