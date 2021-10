Einbrecher hebelt Fenster von Einfamilienhaus in Ottmaring auf

Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet ein noch unbekannter Täter Samstagnacht in Ottmaring.

Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Ottmaring. Der bislang unbekannte Täter hebelte Samstagnacht in der Zeit wischen 20.45 Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster in dem Gebäude auf und stieg dort ein.

Einbruch in Ottmaring: Dieb durchsucht Haus nach Bargeld

In den Räumlichkeiten fand er laut Polizei Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und richtete durch den Einbruch einen Schaden in Höhe von circa 700 Euro an. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.