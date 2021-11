Die Hecken kehren ins Friedberger Land zurück

Plus Der Landesbund für Vogelschutz startet gemeinsam mit vielen Helfern eine Pflanzaktion. Welchen Nutzen die Feldgehölze haben.

Mehr als 35 Freiwillige kamen im Friedberger Stadtteil Paar zusammen, um beim Anpflanzen von drei Hecken mitzuhelfen. Der Landesbundes für Vogelschutz (LBV) hatte dazu in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt Friedberg, dem Obst- und Gartenbauverein Rederzhausen und der Stadtsparkasse Augsburg aufgerufen.