Pkw-Fahrer nimmt Lkw in Friedberg die Vorfahrt

Beim Abbiegen von der Marquardtstraße in die Münchner Straße in Friedberg hat am Montagmorgen ein Pkw-Fahrer einen bevorrechtigten Lkw übersehen. Beim Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (AZ)