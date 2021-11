Friedberg

vor 20 Min.

Plätzchenmarkt in Friedberg: Das ist am Marktsonntag alles geboten

Plus Am Sonntag ist nach langer Corona-Pause wieder ein Marktsonntag in Friedberg: der Plätzchenmarkt. Was geboten ist und welche Regeln gelten.

Von Leon Ueberall

Ein weiteres Stück Normalität kehrt nach Corona endlich wieder in Friedberg ein, denn der Martinimarkt findet am Sonntag in der Friedberger Innenstadt statt. Allerdings steht der zweite Name im Vordergrund: der Plätzchenmarkt. Was für die Gäste alles geboten wird und was zu beachten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

