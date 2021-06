Plastikschüssel löst Einsatz der Feuerwehr Friedberg aus

Nachbarn hören in der Renatastraße einen Rauchmelder und rufen die Feuerwehr. Die bricht die Tür auf und findet eine halbfertige Mahlzeit vor.

Ein schrillender Rauchmelder und starker Rauch aus einem Fenster alarmierten am Sonntagmittag gegen 13 Uhr Anwohner in der Renatastraße in Friedberg. Sie riefen die Feuerwehr, die sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen musste. Erst dann konnten die Feuerwehrleute herausfinden, warum es so rauchte.

Frau lässt Herd eingeschaltet, als sie geht

Laut Polizei stellten sie fest, dass die Bewohnerin auf dem Herd kochte. Sie hatte eine Plastikschüssel auf einen Topf gestellt, die durch die Hitze verkohlte. So entstand die große Rauchentwicklung. Die Frau hatte den Herd eingeschaltet zurückgelassen und war aus dem Haus gegangen. Sie kehrte erst während des Einsatzes zurück und wurde nicht verletzt.

Nach dem Durchlüften konnte das Haus wieder betreten werden. Der Sachschaden blieb gering, er wird mit etwa 300 Euro angegeben. (AZ)