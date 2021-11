Pocken statt Corona: So lief Quarantäne vor 150 Jahren

Blattern waren eine gefährliche Seuche. Der Kampf gegen die Pocken, als eine Friedbergerin 1872 erkrankte, hat viele Parallelen zu Corona-Maßnahmen 2021 .

Menschen lebten jahrhundertelang in Angst vor Seuchen wie Cholera, Pest oder Pocken, auch Blattern genannt. Es gab strikte Schutzmaßnahmen dagegen. Anhand der Geschichte der Friedbergerin Anna Leber, die sich 1872 ansteckte, wird deutlich, wie der verzweifelte Kampf gegen die Krankheit mit Meldepflicht, Quarantäne, Desinfektion und Impfung geführt wurde - ganz ähnlich wie heute gegen Corona.

Aufzeichnungen über die hoch ansteckenden Blattern, auch Pocken genannt, finden sich im Friedberger Stadtarchiv erst ab dem Jahr 1872. Damals kam es - wieder einmal - zu einem Ausbruch dieser Seuche, eine Folge des deutsch-französischen Krieges 1870/71. Zuerst stellten sich Symptome bei der Friedbergerin Anna Leber ein. Festgestellt wurde die Erkrankung durch einen der beiden niedergelassenen Ärzte, die verpflichtet waren, sofort Meldung zu erstatten. Der Bezirksamtmann, dessen Stellung in etwa heute vergleichbar mit der eines Landrats ist, reagierte sofort und forderte Bürgermeister Josef Ost schriftlich auf, unverzüglich die vorschriftsmäßigen Isolationsmaßnahmen anzuordnen.

In den Beständen des Friedberger Museums befindet sich ein geschnitztes und bemaltes Pestkreuz mit später aufgenagelten Dachbrettern. Foto: Museum Im Wittelsbacher Schloss Friedberg

Also sperrte der Gerichtsdiener das Haus bzw. die Wohnung von Anna Leber ab. Es galt: Von der Hausgemeinschaft durfte niemand die Wohnung verlassen, außer man war geimpft. Pocken waren die erste Krankheit, gegen die es überhaupt eine Impfung gab (seit 1796).

Es drohten bei Zuwiderhandlung Strafen bis zu drei Jahren Gefängnis. Nur ärztlichem Personal und der Geistlichkeit war der Zutritt gestattet. Waren Kinder da, wurden sie, wenn sie nicht sogleich geimpft werden konnten, aus dem Haushalt zwangsweise herausgenommen.

Wie Anna Leber aus Friedberg gegen die Pocken kämpfte

Anna Leber wurde wieder gesund. Bei ihr waren sämtliche Borken und Krusten abgefallen. Vorgeschriebene mehrfache Waschungen und mehrmalige Bäder sorgten für die Reinigung des Körpers. Zwölf Stunden lang lagen Leib- und Bettwäsche erst in einer Lösung von Chlorkalk oder Karbolsäure, ehe sie mit anderer Wäsche gewaschen werden durfte. Es gab die Anordnung, Bettstroh am besten zu verbrennen, Bettfedern mittels Dampf zu reinigen, Matratzen vor der Wiederverwendung längere Zeit zu sonnen und zu lüften. Die von Erkrankten benützten Zimmer mussten mit Schwefel- oder Chlorräucherungen desinfiziert werden. Fußböden waren mit scharfer Lauge zu säubern. Sogar die Wände sollten mit frischer Kalklösung übertüncht werden.

Erst auf das Zeugnis eines amtlichen oder approbierten Arztes hin erging ein Schreiben des Bezirksamtmanns an den Bürgermeister, in dem dieser aufgefordert wurde, die Maßnahmen "sofort" aufzuheben. Der damalige Bürgermeister Ost beauftragte umgehend den Polizeidiener, der die Durchführung durch Unterschrift bestätigen musste.

Bei der Kirche St. Stephan wurden Pockenkranke gepflegt. Foto: Archiv

Für alleinstehende Personen war offenbar eine eigene Blatternpflegestation bei St. Stephan eingerichtet. Versorgt wurden die Kranken durch Wärter, die bereits immun gegen die Krankheit waren, entweder weil sie die Krankheit überstanden hatten oder geimpft waren. An der Blatternkrankheit Verstorbene waren früh morgens oder spät am Abend zu beerdigen, und das möglichst in aller Stille und ohne Begleitung.

Dieses Vorgehen gegen die Blattern wurde in den folgenden Jahrzehnten zum Teil durch ergänzende Maßnahmen verschärft.

Wie kam die Seuche nach Friedberg?

So waren die hiesigen Behörden alarmiert, als in Wien 1907 die Blattern ausbrachen. Man befürchtete ein Übergreifen der Pandemie auch auf das Bezirksamt Friedberg. Der damalige Bezirksamtmann Brennfleck ordnete die Überwachung der "Beteiligten" in "unauffälliger" Weise an. Aber offenbar gab es damals keinen einzigen Besucher aus Österreich in Friedberg.

Belegt ist, dass 1911 ausländische Arbeitskräfte, die in Friedberg bei der Mezger'schen Gutsverwaltung beschäftigt waren, vorher amtsärztlich untersucht werden mussten. Zu groß war die Sorge, dass von außen ansteckende Krankheiten eingeschleppt werden könnten.

Im Jahr 1980 galt die Welt als pockenfrei

Die konsequente Befolgung der Impfpflicht zunächst in Bayern und im Deutschen Reich, später weltweit, führte dazu, dass die Blattern immer seltener auftraten. Seit 1977 sind keine Pockenfälle mehr aufgetreten. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte 1980 die Welt für pockenfrei.

