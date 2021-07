Polizei sucht Zeugen: Verkehrsschild in Friedberg umgeknickt

400 Euro Schaden richten Unbekannte in Friedberg an, als sie ein Verkehrsschild umknicken. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Polizeistreife am Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein umgeknicktes Verkehrszeichen in der Wulferichstraße auf der Höhe einer Bushaltestelle in Friedberg auf. Es handelt sich um das Verkehrszeichen "Vorsicht Kinder" mit dem Zusatzzeichen "Schulbus". Die Befestigungsstange wurde umgeknickt, sodass das Verkehrszeichen komplett ausgetauscht werden muss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 bei der Polizei in Friedberg melden. (AZ)