Preisregen für Gitarristen bei „Jugend musiziert“

Einen Riesenerfolg erspielten sich Friedberger Gitarristen bei "Jugend musiziert". Wo die Preisträger am Samstagabend auftreten.

Sechs Musikerinnen und Musiker aus Friedberg haben den Regional- und Landesentscheid bei „Jugend musiziert“ erfolgreich durchlaufen und sich für das Bundesfinale qualifiziert. Der Online-Wettbewerb ergab gleich mehrere Spitzenplätze für die Jungmusiker. Viele von ihnen sind in der Gitarrenklasse bei Musiklehrer Stefan Schmidt aus Friedberg im Unterricht. Sie gibt es demnächst live im Friedberger Schloss zu hören.

Friedberger Gitarrist erhält Preis bei "Jugend musiziert"

Eigentlich sollte der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Bremen und Bremerhaven stattfinden. Für die Teilnehmer fand der letzte Durchgang ihrer musikalischen Erfahrungsreise jedoch wie die vorhergehenden regionalen Wettbewerbe online statt. Jacob Kramer schaffte an der Gitarre das Kunststück, bei 67 Mitbewerbern in seiner Altersstufe die Auszeichnung mit einem ersten Preis beim Bundeswettbewerb zu erhalten.

Preisträger treten im Friedberger Schloss auf

Die Gitarristen Linda Bernert, Jonathan Braun, Cedric Penn sowie Katja Graf an der Querflöte gewannen jeweils einen zweiten Preis. Luca Spatz an der Gitarre erhielt für seine Teilnahme die Ehrung „mit sehr gutem Erfolg“. Für den an der Friedberger Schule für Musik unterrichtenden Gitarrenlehrer Schmidt war es auch in diesem Jahr ein überaus erfolgreiches „Jugend musiziert“. Er betreute mit Jacob, Linda, Jonathan und Cedric gleich vier der Preisträger. Zusätzlich gewann auch die Neusässerin Luisa Schilling, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Mecklenburg-Vorpommern absolviert, einen zweiten Preis mit der Gitarre. Auch sie bereitete Schmidt online auf den Wettbewerb vor.

Wer die Preisträger an der Gitarre live hören will, hat dazu am Samstag, 5. Juni, ab 20 Uhr im Schloss Gelegenheit. (AZ)

