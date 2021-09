Radler bleibt am Randstein hängen und stürzt

Der 57-Jährige war auf der Afrastraße in Friedberg unterwegs und zog sich leichte Verletzungen zu.

Leichte Verletzungen erlitt ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall in Friedberg. Laut Polizei fuhr der 57-Jährige am Montag gegen 6.45 Uhr auf der Afrastraße in nördlicher Fahrtrichtung. Kurz vor der Unterführung blieb er am Randstein hängen und stürzte. Zur Behandlung wurde er ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Die Höhe des Sachschadens am Pedelec muss noch ermittelt werden. (AZ)