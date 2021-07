Friedberg

11:51 Uhr

Randalierer lässt Hose runter und bedroht Supermarkt-Mitarbeiter

In einem Supermarkt in Friedberg hat ein Mann randaliert und die Mitarbeiter bedroht.

Ein Mann wütet am Dienstag in einem Supermarkt in der Friedberger Ludwigstraße. Er zieht sich die Hose runter. Als ihn die Mitarbeiter ansprechen wird es wild.

Ein 52-Jähriger hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz in einem Friedberger Supermarkt ausgelöst. Gegen 14.40 bekam die Friedberger Polizei einen Anruf aus einem Supermarkt in der Ludwigstraße. Ein Mann randaliere mit einem Messer, hieß es. Deshalb fuhren gleich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Die Beamten konnte den Randalierer in der Nähe des Ladens festnehmen. Laut Polizei war er den Mitarbeitern im Supermarkt aufgefallen, er ließ seine Hose herunter und schrie herum. Es gab außerdem den Verdacht, dass er Bier gestohlen und in seinen Rucksack gesteckt haben könnte. Die Angestellten sprachen den 52-jährigen Mann an und der stach mit einem vermeintlichen Messer nach ihnen. Die Mitarbeiter ließen ihn daraufhin gehen. Mann zückt in Friedberg eine Gabel und droht damit Als die Polizei ihn festgenommen hatte, konnte allerdings kein Messer gefunden werden. Der Mann hatte nur eine Gabel dabei, mit der er den Leuten gedroht hatte. Außerdem fand die Polizei bei ihm alkoholische Getränke von einem Wert im unteren einstelligen Bereich. Jetzt wird gegen ihn wegen mehrerer Vergehen ermittelt, dazu gehören räuberischer Diebstahl und Bedrohung. (AZ)

