Radfahrerin kracht in Rederzhausen in Autotür

Eine 33-jährige Autofahrerin parkt und will aussteigen. Als sie die Tür öffnet, übersieht sie eine Frau auf ihrem Pedelec. Die Radfahrerin wird leicht verletzt.

In Rederzhausen wurde am Montag eine Radfahrerin durch eine Autotür verletzt. Eine 33-Jährige parkte ihren Mitsubishi gegen 9.15 Uhr in der Mandelbergstraße und wollte aussteigen. Sie öffnete die Fahrertür und übersah dabei eine vorbeifahrende 49-jährige Pedelec-Fahrerin, meldet die Polizei.

Pedelec-Fahrerin nach Zusammenstoß leicht verletzt

Die Radfahrerin fuhr in die Tür und stürzte. Bei dem Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste ins Friedberger Krankenhaus gefahren werden. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1250 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch