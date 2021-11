Traktorgespann mit mehreren Tonnen Sojabohnen kippt um

Spektakulärer Unfall im Friedberger Ortsteil Rederzhausen: Ein Traktor kippte beim Bremsen auf ein Grundstück. Zur Bergung musste ein Autokran anrücken.

Drei Stunden dauerte die Bergung eines Traktors, der in Rederzhausen umgekippt war. Sein Anhänger war mit mehreren Tonnen Sojabohnen beladen und beim Bremsen auf der Paartalstraße (Durchgangsstraße) ausgebrochen, wie die Polizei Friedberg meldet. Der Traktor kippte auf ein Grundstück.

Der 55-Jährige Mann fuhr am Freitag gegen 9.45 Uhr mit Traktor und Anhänger auf der Paartalstraße und musste in Höhe der Lindenauer Straße bremsen. Sein Gespann brach durch die starke Bremsung aus, durchbrach einen Zaun und beschädigte eine Gartenhütte auf dem Grundstück. Der leicht verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Traktor und Anhänger liegt bei etwa 15.000 Euro, der an Zaun und Gartenhütte bei etwa 1000 Euro.

Drei Stunden Einsatz nach Unfall in Rederzhausen

Es waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ottmaring, Friedberg, Rederzhausen und Hügelshart, des BRK und der Polizei im Einsatz. Laut Feuerwehr Rederzhausen musste zur Bergung des Gespanns ein Autokran gerufen werden. Ihr Einsatz dauerte insgesamt etwa drei Stunden. Wie die Feuerwehr Ottmaring mitteilt, wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und die Straße halb gesperrt. (AZ)