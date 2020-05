vor 21 Min.

Friedberg-Rinnenthal: Auffahrunfall mit unklarer Ursache

Ein Mopedfahrer ist in Friedberg-Rinnenthal einem Auto aufgefahren. Die Ursache des Unfalls ist unklar. (Symbolfoto)

Unklar war der Hergang eines Unfalls in Friedberg-Rinnenthal. Am Dienstagnachmittag wollte eine Pkw-Fahrerin an der Einmündung zum Sportplatz wenden. Hinter ihr fuhr ein junger Mann mit seinem Moped. Der 17-Jährige fuhr während des Wendemanövers der Frau auf deren linke Fahrzeugseite auf. Dabei wurde er leicht verletzt.

Unfall in Friedberg-Rinnenthal: 8.000 Euro Schaden

Die 39-Jährige Pkw-Fahrerin behauptet, sie habe ihr Wendemanöver mit einem Blinken rechtzeitig angedeutet, während der Mopedfahrer dies bestreitet. Laut Friedberger Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

