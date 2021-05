Friedberg-Rinnenthal

03.05.2021

Die Fotografin Sandra Vitting gibt Rinnenthal ein Gesicht

Plus Die Fotografin Sandra Vitting will Menschen eine Stimme geben. In ihrer Reihe "Menschen bewegen jetzt Rinnenthal" hat sie das mit ihren Bildern geschafft.

Von Marlene Volkmann

Menschen, die begeistern, Mut machen, beeindrucken oder anregen: Im Eingang des Hofladens von Rinnenthal hat Sandra Vitting ihr aktuelles Projekt über Menschen aus dem Dorf ausgestellt, sie sind auf den Bildern zu sehen. Die Leute auf ihren Bildern spiegeln das Alltagsleben wider. "Sie prägen mit ihrer Geschichte oder ihrem Lebensentwurf Rinnenthal", sagt die Fotografin. Was steht hinter dieser Idee?

