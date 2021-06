Einbrecher richtet Schaden am Rinnenthaler Sportheim an

Ein Unbekannter will ins Sportheim in Rinnenthal einbrechen, er beschädigt dabei massiv die Fenster.

In das Sportheim in der Griesbachstraße in Rinnenthal wurde versucht einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, muss in der Nacht von Montag auf Dienstag ein unbekannter Täter versucht haben, in das Gebäude einzudringen. An den Fenstern entstand dadurch ein Schaden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch