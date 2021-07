Roland Eichmann und Katharina Martin freuen sich über Leonie Gabriela

Der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann und seine Lebenspartnerin Katharina Martin sind Eltern geworden. Sie haben jetzt eine Tochter.

Elternglück für den Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann und seine Lebenspartnerin Katharina Martin. Am Freitag, 23. Juli, kurz nach Mitternacht kam ihre Tochter Leonie Gabriela Eichmann auf die Welt.

Fast vier Kilo wiegt die Kleine, die so klein gar nicht ist, nämlich 57 Zentimeter groß. Die Eltern freuen sich, dass alles gut gegangen ist. Mutter und Tochter sind wohlauf. Leonie Gabriela ist als Bürgermeister-Tochter natürlich eine waschechte Friedbergerin. Sie wurde im hiesigen Krankenhaus geboren. "Wir haben uns dort sehr gut aufgehoben gefühlt. Es ist ein tolles Team", sagen die beiden nach der langwierigen Geburt.

Außerdem zahlt sich die räumliche Nähe aus: Den Koffer konnte Roland Eichmann seiner Katharina zu Fuß von der gemeinsamen Wohnung am Marienplatz ins Krankenhaus tragen. Am Freitag lernten dann seine beiden Töchter aus erster Ehe, die wegen Corona nicht zu Besuch kommen konnten, ihre kleine Schwester per Skype kennen. "Die beiden freuen sich total", berichtet der Vater.

Friedberg: Bürgermeister bekommt Tochter

Zweitem Bürgermeister Richard Scharold wurde die Aufgabe übertragen, den Stadtrat zu informieren, auch eine Mail an die Verwaltung ging heraus. Die nächste Zeit wird Eichmann sich zwischen Amtsgeschäften und Familie aufteilen - praktischerweise kam das Töchterchen pünktlich zur Sommerpause. Wirklicher Urlaub ist dann zum Ende der Sommerferien geplant.

Dass die Kleine zwei Vornamen hat, ist eine Familientradition - und es gibt einen weiteren Familienbezug. Der zweite Name Gabriela erinnert an Gabriele, die Großmutter mütterlicherseits.