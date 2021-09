Friedberg

11:24 Uhr

Sachbeschädigung an geparktem Auto in Friedberg

Der Wagen stand am Freitagvormittag an der Wiffertshauser Straße in Friedberg. Wer hat etwas beobachtet?

Am Freitag in der Zeit von 5.45 bis 14.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Wiffertshauser Straße in Friedberg geparkten Pkw. An dem roten VW Polo wurde die Beifahrertüre zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

