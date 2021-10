Schwimmer können im Winter in Friedberg trainieren

Plus Die kalte Jahreszeit kommt, und im Stadtbad Friedberg beginnt die Wintersaison. Dieses Jahr öffnet das Bad, aber nur unter besonderen Bedingungen.

Das Friedberger Stadtbad kann im Winter 2021 öffnen. Normalerweise wird zu dieser Jahreszeit immer zusätzliches Personal auf 450-Euro-Basis eingestellt. Das geht in diesem Jahr aber nicht, der Grund ist die Pandemie.