Friedberg

07:00 Uhr

Seit 100 Jahren gibt es den Frauenbund in Friedberg

Plus Der Zweigverein Friedberg des Katholischen Deutschen Frauenbundes feiert Jubiläum. Wie alles begann und was den Verband heute ausmacht.

Von Dagmar Weindl

Zusammenhalt, Beistand, Freundschaft, gemeinsame Erlebnisse, neue Kontakte, Inspiration, Spiritualität, Ökumene, Austausch … - die Liste all dessen, was die Mitglieder des Katholischen Frauenbunds Friedberg an ihrem Verein so sehr schätzen, ist lang und ließe sich unendlich fortschreiben. Am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr feiert der Katholische Frauenbund Friedberg mit einem Festgottesdienst in Sankt Jakob sein 100-jähriges Bestehen.

